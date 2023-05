Al Flaiano il Premio Alessandro Guidotti, nel ricordo di un medico innamorato del suo lavoro e della musica   

Sabato 13 maggio si terrà la prima edizione del Premio Alessandro Guidotti in memoria del primario della divisione di radiologia e diagnostica per immagini della casa di cura Pierangeli di Pescara, scomparso un anno fa. La serata offrirà momenti di spettacolo, con la partecipazione di artisti locali e nazionali che hanno collaborato generosamente all’iniziativa: Marco Morandi, Piero Mazzocchetti, Vincenzo Olivieri, Scena Muta, Franca Minnucci, Escolaso Ensamble, Marco Rocchi and Friends e Sofienne Burlesque. Il Premio Alessandro Guidotti, presentato da Mila Cantagallo e Luca Evangelista, ricorderà il professionista attraverso la musica, la danza, la recitazione, arti che lui amava profondamente.

Il dottor Guidotti era, in particolare, un appassionato di rock e, con alcuni amici e colleghi, aveva fondato un complesso musicale, la “Synergo Band”, in cui suonava la batteria ogni settimana in forma privata, per il piacere di condividere momenti di amicizia, momenti che saranno ricordati sul palco dagli altri componenti del gruppo. La manifestazione premierà ogni anno un laureato della facoltà di medicina e chirurgia, specializzato in radiodiagnostica, con un curriculum eccellente, al quale verrà consegnata una borsa di studio offerta dalla signora Vera Montebello Guidotti, moglie del primario, e dalle loro figlie Elisa, Laura ed Eleonora.

Durante la serata si terrà la premiazione della dottoressa Marzia Olivieri, specializzata in radio diagnostica all’università “D’Annunzio” di Chieti, selezionata dalla commissione dell’Ateneo per la migliore tesi di specializzazione. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lega abruzzese a sostegno dei malati oncologici toracici di Pescara, impegnata in campagne di prevenzione del tumore al polmone attraverso screening gratuiti, manifestazioni in piazze, scuole, centri commerciali e promozione di eventi scientifici anche di rilevanza nazionale. I biglietti per la serata possono essere prenotati al botteghino del teatro Flaiano, tel. 392.9565395.