Premi Eremo Dannunziano e Aligi: celebrazione delle personalità del mondo istituzionale e culturale

Si terrà martedì 11 giugno, nella sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo, la cerimonia per il conferimento dei premi Eremo Dannunziano e Aligi.

L’appuntamento, giunto alla settima edizione, come da tradizione prevede l’assegnazione da parte dell’associazione Eremo Dannunziano alle più illustri personalità del mondo istituzionale e culturale.

In questa edizione il premio Eremo Dannunziano sarà conferito a S.E. Todor Stoyanov, ambasciatore della repubblica di Bulgaria al Quirinale, per la intensa e proficua carriera diplomatica e per l’importante ruolo svolto nell’incentivare scambi culturali internazionali, in particolare per la dedizione alla sinergica collaborazione tra la Bulgaria e l’Italia, e per l'attenzione riservata al vate Gabriele d'Annunzio.

Il premio Aligi verrà assegnato alla presidente della Biennale Artemidia di Roma Anna Maria Petrova Ghiuselev, per la rilevante attività culturale di attrice, giornalista e poetessa.

La cerimonia di premiazione vedrà gli interventi del prof. Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, e della presidente dell'Eremo Dannunziano Nicoletta Di Gregorio.

L’evento sarà coordinato dalla giornalista Mila Cantagallo. Versi del vate saranno recitati dall’attrice Franca Minnucci. Brani musicali tostiani e di compositori bulgari saranno eseguiti dalla pianista e direttrice d'orchestra Maria Gabriella Ciaffarini e dal mezzosoprano Isabella De Massis.

Il coro folcloristico femminile Byala Roza si esibirà con canti tradizionali bulgari.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.