Precisazioni degli organizzatori originali del concorso "Il più bello d'Italia"

Silvio Fasano, ideatore originale, assieme al fratello Antonio e a Rudy Valli, del concorso di bellezza maschile "Il più bello d'Italia", nato nel 1979, è venuto a conoscenza che circolano travisate notizie di finali nazionali del concorso, in particolare l'ultima fatta a Sanremo e poi presentata a Pescara: vi si descrive una finale svoltasi in gennaio scorso a Sanremo.

Poi tale notizia è stata diffusa in questi giorni con la sua ripubblicazione in siti abruzzesi e con la foto di due vincitori presentandoli con fasce senza la giusta scritta e tradendo il fatto con una foto ricostruita nella quale vi appaiono ragazzi premiati non in una finale del concorso, bensì in una serata di miss durante la quale i due ragazzi erano ospiti non si sa a quale titolo (guardare bene la foto con una miss nello sfondo).

Qualche sito ha aggiunto anche un video con il sindaco di Pescara Masci (ignaro di questi retroscena). Preghiamo quindi anche gli organi di informazione, unitamente alle autorità, di verificare con attenzione eventuali ulteriori notizie che riguardano questo concorso, false notizie diffuse nel caso di specie da organizzazioni che nel passato hanno fruito del nostro incarico di collaborazione.

La falsità sta nel fatto che hanno avuto il coraggio spavaldo di autoaccreditarsi i finalisti, poi diventati famosi, usciti dalle finali organizzate dai Fasano (Gabriel Garko e Beppe Convertini e, in altre occasioni, anche altri vincitori).

Tutto ciò per tentare di danneggiare il vero concorso originale, copiato con un'operazione di registrazione marchio effettuata nel 1984, marchio che era già in uso dal 1979 da Rudy Valli e i fratelli Fasano. Ora, a difesa dell'originalità del concorso, Silvio Fasano lo ha ridenominato con registrazione: "Il più bello d'Italia originale dal 1979".

