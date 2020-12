"Pink Body&Soul", evento on line dedicato alle "Donne In Rosa" sulla promozione della salute

Si intitola "Pink Body&Soul" l'evento on line dedicato alle "Donne In Rosa" che si svolgerà sabato 19 dicembre dalle 11 alle 12:30. In programma approfondimenti interessanti sulla promozione della salute, attraverso l'approccio integrato ai bisogni delle pazienti con diagnosi di carcinoma alla mammella, consigli pratici in campo estetico su come prendersi cura della propria pelle con la skincare quotidiana durante e dopo la terapia oncologica.

Sarà possibile vivere insieme delle "emozioni in movimento" con una sessione di biodanza, metodologia in grado di incrementare la percezione e la consapevolezza della propria corporeità e di sviluppare i potenziali vitali, creativi ed affettivi, rafforzando l'autostima, la fiducia, l'identità e la sicurezza.

La mattinata si concluderà con un viaggio sensoriale alla scoperta del Rosato Cuvee '71 con la Cantina Cascina del Colle. L'iniziativa è rivolta alle Donne In Rosa: le prime 15 che contatteranno la segreteria del comitato abruzzo di Komen Italia (329.0454123- komenabruzzo@komen.it) avranno l'opportunità di partecipare e ricevere a casa un kit in dono. Si consiglia un abbigliamento comodo ed uno spazio adeguato per muoversi.

Un omaggio musicale molto speciale sarà quello di Emiliano Toso, biologo cellulare, musicista e compositore a 432 Hz, che nel suo progetto Transational Music unisce scienza, arte e musica. La musica, secondo Toso, è un importante strumento che interagisce con il nostro corpo, modulandone diverse funzioni cardiache e neurologiche, per ridurre lo stress e rafforzare il sistema immunitario.