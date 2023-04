“Protocolli dell’incontro e drammaturgie urbane”, incontro con Piersandra Di Matteo

Ultimi appuntamenti per la rassegna Matta In Scena 2023, sezione teatro a cura di Annamaria Talone. Sabato 15 aprile ci sarà l’incontro aperto al pubblico con Piersandra Di Matteo, attuale direttrice artistica dell’importante festival Short Theatre di Roma. Il talk, dal titolo “Protocolli dell’incontro e drammaturgie Urbane”, indaga l’importanza della dimensione pedagogica per gli spettatori di alcuni contesti contemporanei dello spettacolo dal vivo. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 327/8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.

Quali tattiche può mettere in atto un festival di arti performative per accogliere pedagogie aperte a interazioni impreviste tra i corpi, capaci di suggerire confluenze sincroniche tra mondi della conoscenza, e alimentare interferenze estetiche? Negli anni recenti, nel campo delle arti performative è emerso il crescente interesse alla creazione di “spazi pedagogici” non intesi come collaterali al fare artistico, ma come pratiche integralmente artistiche, spazi in cui riformulare protocolli di incontro, promuovere la condivisione di saperi incarnati nella relazione, ripensare le metodologie e le condizioni della trasmissione di conoscenza.

Attraverso materiali operativi e nodi teorici, la studiosa di origini abruzzesi ripercorre le traiettorie di alcuni progetti basati sull’intersezione tra arte, performatività e pedagogia, piattaforme formali/informali che sperimentano dispositivi della conoscenza alternativi alle forme canoniche di trasmissione, facendo spazio a saperi interdetti o ignorati, secondo le nozioni di “engaged pedagogy”.