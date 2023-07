Piero Mazzocchetti a Città Sant'Angelo per "Accendiamo il Medioevo"

Dal 6 al 9 luglio prosegue a Città Sant'Angelo la manifestazione "Accendiamo il Medioevo". Giovedì 6 tra il Chiostro di San Francesco e le vie del borgo alle ore 21 danze e musica del Novecento a cura della Società di Danza Chieti e Pescara, mentre nella Chiesa di San Francesco alle ore 22.30 un evento di musica sacra, con la presentazione del saggio "I canoni riscoperti. Studi storico-musicali sul dipinto della Madonna del Carmine di Città Sant'Angelo". Esecuzione dei Canoni a cura del “Fairy Consort”. Intervengono Federico Moccia, direttore artistico di Accendiamo il Medioevo, Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, e Licio Di Biase, direttore organizzativo di Accendiamo il Medioevo.

Quest'ultimo dichiara: "L’Abruzzo deve scommettere sul Medioevo. È una mia convinzione. Il nostro territorio, a seguito della parcellizzazione territoriale dell’alto medioevo, ha unaricchezza di Torri, Castelli, e poi eremi, Chiese, conventi, borghi che hanno conservato i tratti del paesaggio medioevale, che stanno lì in attesa di una loro riconoscibilità e della loro piena valorizzazione. Una regione che vuole continuare a scommettere semplicemente su un dato territoriale, e cioè che in un’ora di macchina si va dal mare alla montagna, è una regione che non conosce la ricchezza del patrimonio culturale che si incontra in quell’ora di macchina. Ecco allora la necessità di lavorare per esaltare questo nostro patrimonio".

L’obiettivo di Accendiamo il Medioevo, aggiunge Di Biase, "era (ed è) quello di sollecitare le istituzioni a rendere fruibile e riconoscibile il nostro vasto patrimonio culturale di origine medioevale. Per l’estate del 2023 questo progetto si è rafforzato notevolmente".

Venerdì 7 luglio nel Chiostro di San Francesco alle ore 21 spettacolo teatrale “Fontamara” a cura di Indaco teatrogiovani, regia di Federica Vicino. Alle ore 22.30 "L’Abruzzo di ieri nelle parole di Giorgio Manganelli. La figura di Ignazio Silone". Saluti: Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo. Intervengono Marco Solfanelli, editore del volume “Viaggio in Abruzzo con Giorgio Manganelli” di Pino Coscetta, Paolo Mastri, giornalista de “Il Messaggero”, Federica Vicino, attrice e regista. Modera Licio Di Biase. Sarà presente uno stand di degustazioni di vini a cura dell’Aies – Delegazione Adriatica.

Sabato 8 luglio ancora nel Chiostro di San Francesco alle ore 21,15 la “Settembrata itinerante” – recital di poesie dialettali a cura dei poeti della Settembrata abruzzese. Alle ore 21,45 Jazz e Fusion con Fabio Macera, chitarra. Domenica 9 luglio nel teatro comunale alle ore 21.15 concerto di Piero Mazzocchetti. Ingresso gratuito.