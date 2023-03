Pier Ferdinando Casini presenta a Pescara “C'era una volta la politica. Parla l'ultimo democristiano”

Il decano dei senatori italiani, Pier Ferdinando Casini (foto di Stefano Bolognini), presenterà a Pescara il libro “C'era una volta la politica. Parla l'ultimo democristiano”. Si parlerà del volume in un incontro in programma venerdì 3 marzo alle ore 17,30 nella sala consiliare del Comune per iniziativa del deputato Pd Luciano D’Alfonso e della Fondazione Europa Prossima.

Dopo i saluti di D’Alfonso e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sarà il vice direttore dell’Huffington Post Italia, Alessandro De Angelis, a intervistare l’autore.

“Ho voluto invitare Casini - spiega D’Alfonso - perché rappresenta i valori più autentici di un certo modo di fare politica: la competenza è insostituibile, nessuno può improvvisarsi ciò che non è, soprattutto quando si tratta di gestire la cosa pubblica. Ma sarà anche l’occasione per ascoltare una delle personalità di maggior prestigio della Repubblica: non a caso, prima della rielezione di Mattarella era stato fatto il suo nome per il Quirinale”.