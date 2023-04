In piazza della Rinascita la giornata dell’arte e della creatività e il Pescara Student Festival

Tutto pronto per la giornata dell’arte e della creatività, che sarà seguita dal ritorno, a distanza di 11 anni, del Pescara Student Festival. Piazza della Rinascita si trasformerà in una sorta di palcoscenico aperto, dove saranno protagonisti gli studenti degli istituti superiori della provincia che potranno esprimere il meglio delle attività svolte durante l’attività scolastica. L’evento è organizzato dal Comune e dalla consulta provinciale studentesca, in collaborazione con ExtraScuola E.T.S..

Si comincia venerdì 28 aprile con la giornata dell’arte e della creatività: i ragazzi saranno impegnati nelle arti figurative, nella danza, musica e teatro, con attività motorie, musica e creazione di opere d’arte a tema libero, eventi rapidi di ballo e improvvisazioni musicali che coinvolgeranno anche gli insegnanti, il tutto inframmezzato da flashmob e rappresentazioni libere.

Sabato 29 aprile ci sarà invece la nona edizione del Pescara Student Festival (erede del progetto del 2004 “Note di classe”) che riporta nel capoluogo una tradizione interrottasi qualche anno addietro e che proporrà al mattino l’esposizione dei lavori del giorno precedente ed esibizioni di musica live, mentre nel pomeriggio avrà luogo il concorso aperto ai talenti locali, con la competizione tra le band degli istituti superiori del capoluogo e della provincia.

"Questa amministrazione ha puntato tantissimo sui talenti locali - afferma l’assessore Alfredo Cremonese - Con questo evento restiamo infatti nel solco della rassegna “We love Fest” durante la quale si sono esibite 40 formazioni artistiche e che al suo secondo anno di attività ha già avuto il riconoscimento del Ministero come manifestazione di rilievo nazionale, ottenendo un importante contributo economico. Sono quindi particolarmente contento di invitare tutti i cittadini il 28 e il 29 aprile in piazza della Rinascita".

Per il presidente della consulta provinciale degli studenti, Simone Amoruso, "il messaggio più importante che lanciamo con questa iniziativa è quello dell’inclusione e della socialità dei ragazzi che per troppo tempo sono stati esclusi dalla libertà di relazionarsi a causa della pandemia". Dario De Rugeriis (Extrascuola Ets) ringrazia l’amministrazione comunale "per aver creduto in questa manifestazione che altrimenti non avrebbe potuto tenersi, e voglio sottolineare lo spirito di collaborazione che ha mosso tutti i partner dell’organizzazione".