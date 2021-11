Torna il Pescara Wine Festival, la manifestazione compie 18 anni

Sabato 13 novembre torna a Pescara, per la sua 18esima edizione, il Pescara Wine Festival – Premio alle Eccellenze Abruzzesi. L'incontro è organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, con il delegato di Pescara Luca Panunzio (ideatore e conduttore del premio) e il presidente dell’Ais regionale, Gaudenzio D’Angelo. La manifestazione, che si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid vigente, vanta il patrocinio della presidenza del consiglio della Regione Abruzzo. Appuntamento nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Parteciperanno i migliori vini presenti sulle guide di settore: Vitae, L’Espresso, Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia e la guida di Slow Food; incrociando i punteggi ottenuti dai singoli vini in tutte queste pubblicazioni, e facendone una media matematica, si otterrà una classifica per cui saranno premiati i migliori 3 vini di ciascuna categoria con la Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo. Verrà anche consegnata una targa in ricordo dei riconoscimenti.