Pescara leggiti forte: maratona di letture nel fine settimana

Da venerdì 24 a sabato pomeriggio si terrà una vera e propria maratona di letture pubbliche: Pescara leggiti forte.

Il progetto, in sinergia con il comune di Pescara e il Cepell per il “Maggio dei libri”, è realizzato dall’Aps Movimentazioni con il sostegno economico della Fondazione PescarAbruzzo.

Ci saranno letture pubbliche in tantissimi luoghi della città. Il prossimo fine settimana una vera e propria catena umana di lettori riporterà a Pescara la sfida vinta con successo lo scorso anno: 24 ore di lettura, 100 libri in 100 posti simbolici della città.

“Vista la grandissima adesione riscontrata alla precedente edizione, abbiamo pensato di replicare, riproponendo i 100 luoghi di lettura e stimolando la creatività di lettori e spazi ospitanti su una lista di libri che hanno anche un riscontro cinematografico – spiegano Luisa Del Greco e Carmen Mancone, presidente e vicepresidente di Movimentazioni Aps, motori della due giorni di lettura. Quest’anno l’evento avrà un tema, “Pescara Leggiti Forte. Film da leggere” si potrà scegliere il brano da leggere tra una selezione di titoli che hanno ispirato grandi e piccole pellicole cinematografiche. Il risultato finora promette grandi emozioni, perché tante sono state le proposte di libri e film da citare durante i 15 minuti di lettura pubblica, di luogo in luogo. Abbiamo avuto la conferma dei luoghi più imprevedibili e impensati, si riapriranno le porte degli spazi della cultura, ma anche quelle del lavoro, librerie, musei, alle biblioteche, per concludere la maratona nella Libreria Primo Moroni, in via dei Peligni. Si tratta di un percorso che arriva da mesi di lavoro, che mette insieme formazione e sperimentazione, pronte a diventare stimolo e intrattenimento attraverso i brani scelti che hanno anche attinenza con i luoghi scelti, sfondo di un evento unico, raro e, speriamo, di nuovo virale come lo è stato nel 2023! C’è un bel carico di emozioni, insomma, per cui ringraziamo tutti e invitiamo tutti a partecipare, dunque: Pescara, leggiti forte! Stiamo tornando”.

Vedemecum per lettori. Vai nel luogo scelto per la lettura. Documenta la tua presenza con foto e un breve video. Posta sui tuoi social taggando su Facebook @movimentazioni e su Instagram @libreriaprimomoroni e mettendo gli hashtag: #pescaraleggitiforte #comunedipescara #movimentazioni #libreriaprimomoroni

In questo modo la tua esperienza e quella degli altri lettori sparsi sulle 100 tappe della maratona, avrà la massima visibilità e condivisione.

Chi vuole diventare lettrice o lettore per un giorno, può contattare, entro martedì 21 maggio, il numero 349/6216724.