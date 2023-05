"Pescara Leggiti Forte" si chiude con la consegna degli attestati di partecipazione

L'associazione culturale e ricreativa "Movimentazioni" (nella foto) terrà venerdì 12 maggio alle ore 18.30, nella propria sede di via dei Peligni 93, una cerimonia speciale per la consegna degli attestati di partecipazione relativi alla maratona di lettura "Pescara leggiti forte", che si è tenuta in città lo scorso 21 aprile.

"Sarà una bella occasione per salutarci e per raccontarci l'esperienza fatta! Non mancate!", scrive in una nota lo staff dell'associazione "Movimentazioni", di cui fa parte anche l'attivista Benedetta La Penna. Tra i premiati ci saranno anche i 99 Cosse. Ingresso libero.