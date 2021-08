L'Anpi organizza l'ottava edizione di 'Pescara ha Memoria'

Anche quest'anno Anpi Pescara, Fiab Pescarabici e Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – Pescara, con il patrocinio della Provincia di Pescara, ripropongono martedì 31 agosto “Pescara ha Memoria”, giunta all'ottava edizione, che contemplerà: una pedalata simbolica dal Monumento ai caduti dei bombardamenti di piazza della Marina fino alla lapide di corso Vittorio Emanuele II posta sul muro della vecchia stazione.

In piazza del Sacro Cuore si svolgeranno letture di brani tratti da “Il cielo è rosso” di Giuseppe Berto, a cura del Maestro Mario Massari, e una drammatizzazione di alcune testimonianze curata dalla compagnia Kairos e realizzata dai ragazzi del liceo Mibe di Pescara. Per motivi legati alla pandemia ancora in corso, la “pedalata della Memoria” che si svolgerà in città sarà a numero chiuso: per chi volesse prendervi parte, sarà necessaria la registrazione prima della partenza da Piazza della Marina.

Programma

ore 21 deposizione fiori sul Monumento ai caduti dei bombardamenti in Piazza della Marina

ore 21.15 prima parte della drammatizzazione delle testimonianze in Corso Vittorio Emanuele, angolo via Ravenna

ore 21.30 deposizione fiori sulla lapide sul muro della vecchia stazione

ore 21.45 seconda parte della drammatizzazione delle testimonianze a cura della compagnia Kairos in piazza del Sacro Cuore, interventi conclusivi, reading a cura di Mario Massari con testo di Giuseppe Berto

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...