"Pescara: la cancellazione della città del '900", videoconferenza venerdì 5 marzo

Si chiama Pescara: la cancellazione della città del '900 la videoconferenza che si terrà venerdì 5 marzo alle ore 18 in diretta sul canale YouTube di Italia Nostra. L'incontro on line vedrà confrontarsi Piero Ferretti, Massimo Palladini e Ippolita Ranù, architetti e dirigenti della sezione di Italia Nostra Pescara.

Come si legge in una nota, “Pescara cambia incessantemente sotto i nostri occhi. La città del '900 presenta ancora contesti urbani significativi in cui si alternano gli stili delle sue varie fasi, nonostante la pesante speculazione degli ultimi decenni del secolo; oggi, dopo la stagione dell'espansione incontrollata, la sua parte centrale torna sotto attacco per un insieme di norme nazionali e locali che lo incoraggiano. Cerchiamo di capirne le logiche distorte e delineare qualche rimedio”.

E ancora: "Assistiamo a numerosi episodi che stanno determinando l’impoverimento del patrimonio storico architettonico della città di Pescara. Una stagione di demolizioni e ricostruzioni con trasformazioni incongrue che cancellano oltre gli edifici, anche i caratteri testimoniali dello spazio urbano e del tessuto consolidato novecentesco, risultato di stratificazioni che fanno parte dell'identità sociale e culturale della città".