'Pescara Buskers Festival' in centro storico

Il Pescara Buskers Festival, organizzato dalla Pro Loco Pescara Aternum, si terrà il 30 dicembre e coinvolgerà tutto il perimetro di Pescara Vecchia, con lo scopo di valorizzare la figura dell’ artista di strada del territorio abruzzese; il busker è un artista che si esibisce in luoghi pubblici come piazze, zone pedonali, strade, sfruttando gli spazi urbani come palcoscenico e scenografia, catturano la curiosità di un vasto pubblico di grandi e piccoli con esibizioni originali e divertenti. Le esibizioni sono molto varie e l'unica costante è quello di offrire al pubblico uno spettacolo d'intrattenimento e divertimento.

Oggi gli artisti di strada sono molto più rari di un tempo, quando non vi erano radio o televisione e gli spettacoli di strada costituivano un'attrattiva immancabile in ogni festività. Un festival di artisti di strada non è solo una serie di spettacoli, ma sono attività collaterali, luoghi d'incontro, spazio di condivisione per il pubblico e per gli artisti. Le esibizioni previste sono: Acrobatica aerea, spettacolo di Ruota Cyr, verticali e danza, spettacolo di burattini e marionette, trampolieri itineranti con sorprese e palloncini creativi per bambini.