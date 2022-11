A Spoltore la presentazione del libro “Pescara 1566. La battaglia dell’Aternum” del giovanissimo Andrea Verrocchio

Sarà presentato nella sala consiliare del Comune di Spoltore sabato 19 novembre il libro "Pescara 1566. La battaglia dell'Aternum" (edizioni Il Viandante) del giovanissimo scrittore Andrea Verrocchio di Caprara d'Abruzzo. L’autore dialogherà con l’editore Arturo Bernava. Ingresso libero.

La storia mescola storia e fantasia, raccontando l’amicizia tra i commercianti Tancredi e Omar, un cattolico e un musulmano, al tempo dell'assalto dell’ammiraglio turco Pialy Pascià alla fortezza di Pescara.

«Ho voluto narrare di un’amicizia tra due persone di etnie e religioni diverse», scrive Verrocchio, «che si ritroveranno, loro malgrado, a combattere l’uno contro l’altro per difendere la loro patria e i propri ideali sullo sfondo della guerra. L’amicizia non ha confini né religiosi né culturali, non necessita di parlare la stessa lingua, né di appartenere allo stesso ceto, ma a volte viene messa in difficoltà dalla mentalità e dai pregiudizi del tempo. Orgoglioso di essere pescarese, sono altrettanto fiero di poter narrare un’avventura svoltasi nella fortezza di Pescara, dove adesso è situato il Museo delle Genti d’Abruzzo, per far conoscere la storia della città ai lettori abruzzesi e non solo».

"Pescara 1566" nasce su iniziativa della Fondazione Genti d’Abruzzo onlus ed è il terzo libro di Verrocchio, che a 15 anni ha già firmato “I segreti delle parole - racconti in colore” (Masciulli edizioni) e “Le Idi di Marzo”, romanzo storico ambientato nella Roma del 45 a.C. Partecipano alla presentazione il sindaco Chiara Trulli, l’assessore Roberta Rullo, il vice presidente della Fondazione Luigi Di Alberti.