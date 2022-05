“Perdite idriche nelle reti di acquedotto”, se ne parla all'università

Prospettive Think Tank e Cultura, in collaborazione con il dipartimento di ingegneria e geologia dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ha organizzato l’incontro dal titolo “Perdite idriche nelle reti di acquedotto: nuove opportunità di gestione dall’innovazione tecnico-scientifica” che vuole essere un’occasione di discussione ed approfondimento sul tema delle perdite idriche e sulle nuove opportunità di gestione derivanti dalla ricerca scientifica.

Appuntamento per il 12 maggio. L’evento sarà aperto a tutti i cittadini interessati, entro i limiti di capienza dell’aula. Interverranno il professor Orazio Giustolisi del politecnico di Bari, la professoressa Silvia Meniconi dell’università degli studi di Perugia e il professor Luigi Berardi dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio”, vere e proprie eccellenze e punti di riferimento in ambito nazionale ed internazionale sulla gestione delle perdite idriche.

"Noi di Prospettive Think Tank e Cultura li abbiamo contattati - si legge in una nota - e, grazie ad una meritoria disponibilità, abbiamo avviato una proficua collaborazione che, mediante questo incontro, speriamo di poter estendere agli enti gestori delle reti, alle istituzioni regionali, ai comuni ed ai cittadini, al fine di inaugurare un virtuoso percorso di cooperazione in grado di progettare e condividere soluzioni nel breve, medio e lungo periodo".