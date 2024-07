Per non dimenticare: un incontro all’Aurum per ricordare la strage di via D’Amelio

Si terrà nella sala Tosti all’Aurum di Pescara un incontro per ricordare e riflettere quanto accaduto nell’estate del 1992, in Sicilia, prima a Capaci e poi in via D’Amelio.

“Per non dimenticare e perché i giovani sappiano. Capaci 23 maggio 1992 – Via D’Amelio 19 luglio 1992” è il titolo dell’incontro condotto da Ennio Di Francesco con un giovane. “Esserne degni” di Dante Francani; Messaggio ai giovani di Agnese Borsellino; con Alessandra Brisotti e Daniele Falasca; Inno dei Piccoli Principi. Con il patrocinio della città di Pescara.

Falcone, Borsellino, Morvillo e gli agenti di scorta martiri di una giustizia smarrita

19 luglio 1992, ore 16,58, a soli 57 giorni dalla strage di Capaci, tre auto si fermano dinanzi ad un alto palazzo di via D'Amelio, a Palermo. Gli inquilini son quasi tutti fuori in quell'afosa domenica di luglio, altri riposano o accudiscono bimbi irrequieti; una vecchia madre ammalata attende il figlio che viene a trovarla. L'autobomba era lì tranquillamente parcheggiata, infida e distruttrice, dinanzi a quell'abitazione dove si sapeva che il giudice andava sovente. Dita di mani diverse disegnano nello stesso attimo due diversi destini, d'amore e di morte. Un uomo dai baffi, sceso dall'auto, attraversa di corsa i pochi metri sino al portone. Una bionda esile ragazza lo segue con sguardo ansioso di poliziotta, quasi di figlia. Altri agenti sorvegliano attenti, mano alle armi. Un dito preme il citofono: sono Paolo! Il cuore della mamma sobbalza di gioia: ecco il figlio. Un altro dito preme anch'esso un altro pulsante: di un comando a distanza. Ed è ancora boato, distruzione e morte. Paolo Borsellino è ora quel corpo dalle braccia strappate, incenerito sull'asfalto. Di Emanuela Loi, la bionda poliziotta, resta sul posto soltanto un 'imbelle fondina di pistola. e più tardi una rosa, subito appassita. Lei e gli altri agenti sono brandelli di carni e divise, dispersi sui muri, per terra, sugli alberi, tragiche macchie e frutti di sangue. Ed ancora la storia di sempre: rabbia e discorsi, lacrime e promesse, messe ed applausi. Ancora riti per quella interminabile fila di morti per questo Stato debitore di sicurezza e di vita. Ora è più lunga di altri sei nomi: Paolo Borsellino, giudice, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina, poliziotti. (Ennio Di Francesco).