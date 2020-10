Peppe Millanta presenta "La rotta delle nuvole" a San Valentino in Abruzzo Citeriore

Domenica 18 ottobre fa tappa a San Valentino l'Acchiappanuvole Tour, il "tour con il naso all'insù" dello scrittore Peppe Millanta, che nell'occasione presenterà il suo ultimo libro "La rotta delle nuvole - piccole bussole per sognatori testardi" (Ediciclo Editore).

L'incontro, a ingresso libero, sarà moderato da Antonella Buccigrossi (Libreria On The Road). "Ogni volta che nella storia è stato aperto un nuovo cammino, lo si è fatto seguendo qualcosa: una stella, un vento, una mappa, una corrente o addirittura un sogno. In questo viaggio particolare, invece, seguiremo loro. Le nuvole", spiega Peppe Millanta.