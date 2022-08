Pecorino di Farindola sotto i riflettori: tavola rotonda per discutere del futuro di un prodotto unico

Venerdì 12 agosto, alle ore 19, in piazza della memoria a Farindola, si terrà una conferenza a tema sul Pecorino di Farindola. Saranno presenti, tra gli altri, Il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, il vice sindaco del Comune di Farindola Luca Labricciosa, in rappresentanza del Gal Terre Pescaresi Antonio Stroveglia, la Presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola, Annalisa Marzola, e il presidente onorario del Consorzio Pecorino, Ugo Ciavattella. I saluti istituzionali saranno affidati al consigliere regionale Vincenzo D’Incecco.

Nei fatti si tratterà di una tavola rotonda per entrare nel dettaglio di tutte le iniziative strategiche messe in campo e da attuare per promuovere un’eccellenza gastronomica di un’intera area del versante orientale del Gran Sasso, dove istituzioni e produttori portano avanti un rigido disciplinare nato dagli antichi usi pastorali. Il Pecorino di Farindola è un prodotto frutto della tradizione agropastorale, forgiato da ricordi e fatica, una vocazione che ha avuto cedimenti ma che oggi guarda con slancio deciso al futuro.