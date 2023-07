Patti Smith ed Eva Robin's nella nuova stagione teatrale 2023-2024 “Top Secret Club Theatre”

Grandi nomi per la nuova stagione teatrale 2023-2024 “Top Secret Club Theatre”, che vedrà la partecipazione di autorevoli artisti e la messa in scena di grandi spettacoli. L'annuncio è stato dato dalla Patagonia Pictures. L’appuntamento sarà sempre al teatro Massimo di Pescara.

Si parte con Gianrico Carofiglio, che interpreta e dirige 'Il potere della gentilezza' domenica 26 novembre alle ore 18 e ore 21. Patti Smith, artista di stampo internazionale, sarà in città mercoledì 29 novembre alle ore 21. Filippo Timi, attore poliedrico di cinema e teatro, arriverà a Pescara sabato 17 febbraio 2024 alle ore 21: "Scopate sentimentali" è l’irriverente titolo del suo spettacolo, omaggio a Pier Paolo Pasolini.

Simona Cavallari porterà in scena 'Dialogo di una prostituta con un suo cliente', scritto da Dacia Maraini per la regia di Guglielmo Ferro, lunedì 4 marzo 2024 alle ore 21. Toccherà poi a "Chicago Il Musical", con la partecipazione di Stefania Rocca, domenica 17 marzo 2024 in doppia rappresentazione: alle ore 18 e ore 21. Eva Robin’s porterà in scena una delle opere più famose di Jean Genet: "Le serve". La regia è di Veronica Cruciani, venerdì 12 aprile 2024 alle ore 21.

Infine Filippo Nigro sarà nel capoluogo adriatico sabato 4 maggio 2024 alle ore 21. Tratto dall’opera teatrale di Duncan Macmillan, "Every brilliant thing" è il nome dello show, di cui l’attore ha curato la regia insieme a Fabrizio Arcuri. Tutti i biglietti sono acquistabili su Ciaotickets.com. Informazioni: 345/0698509.