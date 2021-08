Al Parco Sabucchi incontro con Patrizia Di Loreto su "La Donna nella statuaria" 

Prosegue l'attività culturale della sezione Italia Nostra "Gorgoni" di Pescara e della biblioteca "Falcone e Borsellino". Mercoledì 18 agosto alle ore 21, in collaborazione con l'Archeoclub Pescara, a Villa Sabucchi si terrà un incontro con Patrizia Di Loreto dell'Archeoclub Pescara, pittrice, critica e insegnante d'arte, sul tema "La Donna nella statuaria". La relatrice illustrerà e metterà in evidenza, con proiezioni di immagini, le concezioni femminili attraverso le forme che l'arte plastica ha assunto nell'antichità.

Prima però, alle ore 18.30, Le "Pine" (Caterina Artese, Simona Barba e Isabella Micati) dialogheranno con Giovanni Damiani, biologo, presidente de I Gufi (Gruppo Unitario per le Foreste Italiane) e membro del consiglio direttivo nazionale di Italia Nostra. Domande e risposte concise per capire in che direzione sta andando il nostro ecosistema, la pineta, i boschi urbani e non. Cosa possiamo fare per salvarli e salvarci? L'intervista sarà trasmessa in diretta su Radiopopolare.

