Pasqua 2022, nel centro storico di Spoltore torna la Madonna che Corre

Anche quest'anno, nel centro storico di Spoltore, tornerà la tradizionale manifestazione religiosa pasquale della "Madonna che corre", o ‘L’Abbandunate’, che richiama come sempre curiosi e turisti da tutta Italia. La Madonna, vestita di nero, corre perché va incontro a suo figlio risorto. L'evento, che si ripete ormai da centinaia di anni, torna dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Come tradizione vuole, la Sacra Rappresentazione si terrà il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, alle ore 12. Un rito antichissimo che ha superato le cento edizioni, la corrente sarà la numero 102, ma secondo altre fonti la tradizione sarebbe ancora più antica: addirittura ci sarebbero tracce già nel '700.

Quel che è certo, spiega Spoltore Notizie, è che dal 1918 l’organizzazione della "Madonna che corre" è curata dalla casata De Amicis. Da tre generazioni i discendenti di questa famiglia si tramandano da padre in figlio la tradizione di portare sulle spalle le statue. Da un decennio la manifestazione è una delle mete preferite dai turisti religiosi e non solo. Maria Maddalena corre per dare l’annuncio gioioso della Resurrezione del Cristo, ma la madre, vestita di nero, non crede alla notizia. Solo al terzo tentativo, sorpresa dal sentimento di speranza, si avvia verso il centro della scena seguita da San Giovanni e Maria Maddalena.

È il momento più atteso dalla folla dei fedeli: il figlio risorto va ad incontrare la madre che lascia cadere il manto nero, indossato in segno di lutto, per scoprire la splendida veste bianca e i suoi boccoli e gioire per il figlio ritrovato. È la rappresentazione del trionfo della vita sulla morte, entrata di diritto nelle tradizioni religiose e culturali della città di Spoltore. Un preciso rituale rimasto inalterato sin dagli albori; i percorsi dei cortei che accompagnano le statue sono quelli che dalle antiche porte paesane convergono nell’antica piazza del paese.

La "Madonna che corre" ha sempre richiamato curiosi e turisti da tutta Italia. In Abruzzo, dunque, non c'è soltanto la Madonna che scappa in piazza, famosissima cerimonia religiosa che si tiene a Sulmona sempre nel giorno di Pasqua, ma altresì la "Madonna che corre" di Spoltore, che regala così una preziosa tradizione in questo senso anche alla provincia di Pescara.