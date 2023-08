Fare il bagno in sicurezza: l’evento “Papà Ti Salvo Io” taglia il traguardo della ventunesima edizione

Taglia il traguardo della ventunesima edizione la manifestazione “Papà Ti Salvo Io”, rivolta a tutti i bambini (e non) che frequentano le spiagge del litorale abruzzese. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera e dei Comuni di Pescara e Vasto, coinvolge centinaia di bambini, riscuotendo ogni anno un notevole successo.

A promuoverla è la Lifeguard - Compagnia del Mare in collaborazione con la società nazionale di salvamento. Appuntamento sabato 19 agosto al Lido “Mila”, lungomare sud di Pescara, dalle ore 15:30. Per maggiori info contattare il numero 349/2225914 (Cristian Di Santo). L'obiettivo è di attirare l’attenzione dei più piccoli permettendo loro di acquisire quelle norme e buone pratiche di comportamento, basilari prima di immergersi in mare, che possano aiutare i bagnanti a evitare i pericoli e apprendere le tecniche per affrontare al meglio eventuali difficoltà in acqua.

Saranno presenti il personale e i mezzi delle capitanerie di porto di Pescara e Vasto, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio e il personale abilitato ai recuperi in mare. Durante la manifestazione si alterneranno varie dimostrazioni di salvataggio con l’ausilio di uomini e mezzi. Ci saranno anche tanti colpi di scena con il “Ciak si gira”. Ogni bambino presente riceverà in omaggio il diploma di “Baby Watch”.