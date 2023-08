Il Florida Graffiti si espande e lancia anche il 1° Palio Città di Pescara

Il Florida Graffiti si espande e, per la sua seconda edizione, lancia anche il 1° Palio Città di Pescara. Appuntamento dal 24 al 26 agosto tra piazza della Rinascita e il parco Florida, con ingresso gratuito. Il vicesindaco Gianni Santilli parla di "una bellissima iniziativa cominciata l'anno scorso e che, per il 2023, porterà con sé alcune novità perché verrà coinvolta tutta la città di Pescara. Ci tenevamo particolarmente a portare avanti questo evento".

L'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli aggiunge che "questanno l'evento è stato potenziato: oltre allo sport, infatti, parleremo anche di enogastronomia. Avremo tre giorni all'insegna della tradizione e della cultura. Io sarò in giuria per assaggiare e valutare il piatto tipico della storia e del tempo". Come detto, stavolta ci sarà anche un Palio, che coinvolgerà varie zone identitarie del capoluogo adriatico: Castellamare collinare, Castellamare pianeggiante, Pineta, Piazzaforte, Borgo Marino e Fontanelle. Si partirà con la sfilata in piazza Salotto giovedì 24 alle ore 11, per poi terminare con la finale sabato 26 al parco Florida.

L'obiettivo di Florida Graffiti è quello di riportare il parco Florida ai fasti degli anni '60, quando ospitò importanti artisti come Mina e Adriano Celentano. Non mancherà il torneo di tennis vintage con gli uomini in pantaloncini bianchi e con le racchette di legno. Sabato sera, invece, la musica di altri tempi con Antonio Calvarese.

Il presidente regionale del Coni, Enzo Imbastaro, ha voluto ringraziare Beppe Cirillo, "autentico motore di questa manifestazione che l'anno scorso ha riscosso un successo notevole e anche stavolta darà la possibilità di avvicinare i ragazzi allo sport. Non ci sarà solo il tennis, ma si darà spazio a tutta l'attività sportiva in generale".

Il sindaco Carlo Masci, infine, ricorda che "stiamo realizzando due impianti sportivi polivalenti, uno nel bocciodromo di Zanni e l'altro in via Di Girolamo. A Pescara si pratica abitualmente lo sport, e noi intendiamo continuare a promuoverlo e incentivarlo".

Programma

Giovedì 24 agosto, centro cittadino

ore 11 sfilata storica zone identitarie, sfilata di auto d'epoca, inaugurazione dell'evento al "Ristoro genuino"

ore 20,30 gara gastronomica

Venerdì 25 agosto, piazza della Rinascita

ore 10-19 trofeo "Renato Di Biase"

torneo di tennis vintage doppio maschile

Sabato 26 agosto, parco Florida

ore 10 mercatino vintage: pitture, disegni e libri ispirati alla storia di Pescara e al tennis vintage

ore 20,30 cena all'aperto, musica anni '60, premiazione torneo tennis e premiazione gara gastronomica. L'evento si chiuderà con la consegna del trofeo alla zona identitaria vincitrice del Palio