Open day per la Scuola Macondo domenica 11 settembre

La Scuola Macondo - Officina delle Storie di Pescara, ideata e diretta dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta, è pronta per l'open day di domenica 11 settembre. La scuola si prepara ad inaugurare un nuovo anno accademico e inizia con il presentare tutte le novità e i corsi, facendo conoscere i docenti, alunni e presentando il loro lavoro “I racconti di Macondo vol. V”.

Tutto si svolgerà nella sede della Macondo: dalle 10, e per l'intera giornata, ci sarà la presentazione dei corsi con lo staff della Scuola Macondo e con i docenti. Verranno presentati anche i corsi della Macondo Kids, i corsi di scrittura e lettura dedicati ai più piccoli. Alle 18 e alle 19.30 verrà presentata l'antologia "I Racconti di Macondo vol. V" (Ianieri Edizioni), con gli studenti della classe di Scrittura Creativa.

Gli autori parleranno dei loro racconti e della loro declinazione del tema scelto per quest'anno: "l'origine". Alle 18:45 ci sarà il concerto "Storie di musica" di e con Umberto Palazzo chitarra e voce, e Piero Delle Monache sax e voce, accompagnati alle percussioni da Michelangelo Del Conte, "Storie di musica" è anche il titolo del corso che terranno gli stessi e di cui si parlerà in sede. Si sottolinea che, per chi si iscriverà ad uno dei corsi annuali durante l'open day, ci sarà il 10% di sconto. Info: 3703525381, scuolamacondo@gmail.com.