Si torna sui banchi della Scuola Macondo: domenica 10 settembre è tempo di Open Day

La Scuola Macondo - l'Officina delle Storie di Pescara si prepara per l'Open Day previsto per domenica 10 settembre per tutto il giorno nella sua sede. Nota in particolare, tra le altre attività che organizza, anche per il Festival di SquiLibri ed il Macondo Festival di Francavilla al Mare, il Premio letterario Storie di Sport all’interno del Festival Rocky Marciano di Ripa Teatina, il Fiabosco di Sant'Eufemia, e il Premio PoetaMi – Miglianico Borgo in poesia, la Macondo da sempre si propone come un vero e proprio centro culturale dedicato alle arti narrative che ha un obiettivo ben chiaro ossia quello di appagare la necessità di raccontare e raccontarsi, motivo per cui apre le porte a quanti abbiano voglia di mettersi in gioco anche per l'anno 2023/24.



Nel pomeriggio, alle ore 16, ci sarà la lezione di prova "Pop-up" con Irene Speziale rivolto a piccoli studenti tra i 7 e i 14 anni; alle ore 17 ci sarà una lezione prova di "Scrittura creativa" con Peppe Millanta, mentre alle ore 18 ci sarà la lezione con Riccardo Pellegrini in "Leggere a voce alta". Si prosegue alle ore 19 con "Piccole letture poetiche" di Barbara Giuliani, già docente del corso di "Scrittura poetica"; in questa stessa occasione, tra le tante attività, verranno illustrate anche le novità pensate per il prossimo anno accademico e la giornata si concluderà alle ore 19.30 con la presentazione del volume "I Racconti di Macondo vol. VI" (edito da Ianieri Edizioni), un’antologia di racconti degli studenti di "Scrittura creativa": Massimo Bongrazio, Giovanni Cafaro, Massimiliano Ciccone, Salvatore Di Fusco, Valentina Di Girolamo, Giammario Giannotti, Fiorenza Panaccio, Simone Papponetti, Silvia Perconti e Mariacarmela Piazza Portoghese.



Elementi base del progetto proposto dalla Scuola Macondo sono il racconto di sé e degli altri, del mondo che circonda le persone e di quello che ognuno ha dentro, della società in cui si vive e dei cambiamenti che la caratterizzano ma anche paure ed aspirazioni che accompagnano le persone quotidianamente e che risultano essere grande fonte di ispirazione. Le direzioni delle attività sono ampie e molto variegate: da qui appunto il concetto di “Officina”, ossia un luogo di lavoro oltre che di apprendimento, dove gli allievi possono assemblare a loro piacimento le storie che caratterizzano la loro interiorità, e dove imparano a comunicarle agli altri nella forma più efficace possibile e compatibile con la propria natura.



La Scuola Macondo offre la possibilità ai propri studenti di confrontarsi con autori, editori, esperti del settore e grandi personalità del mondo della letteratura e non solo. I corsi sono in presenza e on line ma le classi sono a numero chiuso; le lezioni inizieranno ad ottobre, pertanto è possibile iscriversi fino al 30 settembre; inoltre, per i primi 20 che si iscriveranno nel giorno dell'Open Day ai corsi annuali, ossia "Scrittura creativa" e "Leggere a voce alta", c'è uno sconto del 10%. Per info, i contatti sono il 370.3525381 e la mail. Consigliata la prenotazione per l’Open Day.