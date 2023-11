Open day al Ceis in occasione della giornata regionale contro le dipendenze patologiche

In segno di partecipazione alla seconda giornata regionale contro le dipendenze patologiche sul tema "Giovani cambiamenti: soggetti promotori di salute", il centro di solidarietà di Pescara odv-ets, membro della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche e del Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Abruzzo, organizza un open day venerdì 17 novembre dalle ore 10 alle ore 12.30 nella sede di viale Vittoria Colonna, 8 a Pescara.

L'obiettivo, come si legge in una nota firmata dalla presidente del Ceis, Annamaria Petrore Durante, è quello di offrire alla cittadinanza preziosi "spazi di informazione e prevenzione". Sarà dunque l’occasione "per fare un’esperienza concreta con gli adolescenti che seguono il loro percorso terapeutico educativo". Ospiti della mattinata saranno il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e il sindaco di Spoltore Chiara Trulli.

La seconda giornata regionale contro le dipendenze patologiche prevede in tutto l'Abruzzo un ricco programma di incontri ed eventi territoriali per informare e sensibilizzare la comunità sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze. Si intende così promuovere il valore della prevenzione e favorire una maggiore presa di coscienza dei pericoli legati all’uso di droghe, ma anche di sostanze legali nocive per l’organismo (come tabacco e alcol), e a comportamenti patologici connessi ai nuovi dispositivi tecnologici nonché all’offerta di gioco d’azzardo, anche online.