Lo scrittore libanese Odeh Amarneh presenta il suo libro "Memorie di un ragazzo di serie B"

Lo scrittore Odeh Amarneh sarà a Pescara sabato 1° luglio per la presentazione, organizzata dalla Cgil Pescara, del suo libro "Memorie di un ragazzo di serie B". Un racconto amaro, non senza sprazzi di ironia, che parla dei lunghi mesi di prigionia, a cavallo degli anni ’90, nelle carceri israeliane. Odeh è un bambino spensierato, felice, come può essere qualsiasi bambino in tante parti del mondo.

Diventa adulto in maniera del tutto precoce, a causa della prima Intifada del 1987, la rivolta popolare che riguarda i territori occupati venti anni prima da Israele e che va da Gaza alla Cisgiordania. Disobbedienza civile, scontri con le forze occupanti. Il risultato sono rastrellamenti che vedono finire in prigione anche adolescenti. Ingiurie, poco cibo e torture per estorcere i nomi dei compagni di lotta. Odeh non parla e non lo farà fino al giorno del suo rilascio. Il paradosso bellissimo è che l’autore usa lo sguardo di un cronista, scrive come un poeta ed esprime l’amore per il suo Popolo, con un unico sogno: la pace.

La Cgil Pescara ritiene sia di fondamentale importanza, attraverso queste iniziative, dare voce a storie come quella di Odeh Amarneh, che ci ricordano la necessità di combattere l'ingiustizia e promuovere l'uguaglianza. Sarà un'occasione per approfondire il tema della diversità e dell'inclusione, stimolare il dibattito e incoraggiare la solidarietà tra le persone. Dialogheranno con l’autore Luca Ondifero, segretario della Cgil Pescara, Antonino D’Este Orioles, Rettore dell’Accademia Studi Economici e Sociali Estense, Alessandra Genco, segreteria generale Cgil Pescara, e Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. La moderazione sarà affidata alla giornalista Rai Daniela Senepa.