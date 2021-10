A Rosciano torna la notte delle streghe

Indirizzo non disponibile

Domenica 31 ottobre torna la "Notte delle Streghe" a Rosciano con un nuovo avvincente spettacolo teatrale nelle vie del centro storico, dal titolo “Le due sorelle”. Si riprende in questa magica notte di Samhain il viaggio tra le antiche leggende e le credenze della tradizione popolare legate alle streghe che vengono riproposte in suggestive ambientazioni con rappresentazioni teatrali sullo sfondo di eventi storici realmente accaduti in un tempo ormai lontano.

La storia di quest’anno racconta il ritrovarsi tra Medea, regina delle nere streghe del borgo, e sua sorella gemella Medusa, anch'essa dotata di poteri sovrannaturali. Separate da bambine le due sorelle alla fine si riconosceranno ma, a causa dell’inganno ordito da una malvagio personaggio, Belisario Tomasi, le streghe saranno poste l’una contro l’altra in uno scontro mortale. Il tutto accompagnato da un insieme di circa 30 personaggi con cui divideranno le scene, curiosi, spaventosi, stregati, ma anche pieni di fragilità quotidiane.

Non mancheranno le “stregheline”, musica live, e lo spaventoso tunnel dell'uomo nero, quest'anno ancora più terrificante. Punti ristoro e street food. Nel rispetto delle normative vigenti, per assistere agli spettacoli sarà necessario prenotarsi; l’ingresso è gratuito.