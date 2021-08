Tanto pubblico in un'atmosfera suggestiva al parco Colle del Telegrafo per la notte di San Lorenzo

Per il folto pubblico, di ogni fascia d'età, che ha gremito l’area è stato un momento unico per godersi il cielo alla ricerca delle stelle cadenti comodamente sdraiati a terra o esprimendo un desiderio guardando il mare

Una serata, quella di ieri, all’insegna della contemplazione, della musica e del romanticismo in una location con panorama mozzafiato. Ha colto nel segno l’iniziativa del presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli, e dell’assessore ai parchi e al verde pubblico, Gianni Santilli, che nell’ambito dei progetti dell’amministrazione per l’estate 2021 ha ridato vita e lustro al parco Colle del Telegrafo di Pescara. Per il folto pubblico, di ogni fascia d'età, che ha gremito l’area è stato un momento unico per godersi il cielo alla ricerca delle stelle cadenti comodamente sdraiati a terra o esprimendo un desiderio guardando il mare.

Lo spazio musicale è stato curato dall’associazione culturale Angeli Romagnoli e molta curiosità e apprezzamento ha ricevuto la band The Comeback, un giovanissimo gruppo di adolescenti pescaresi che ha sorpreso per le loro capacità e competenze musicali, proponendo uno spettacolo completamente live che grazie alla voce di Martina La Vista ha creato un’atmosfera suggestiva particolarmente adatta alla situazione. Tra applausi e richieste di bis, The Comeback hanno accompagnato il pubblico fino alla chiusura del parco. L'evento si è svolto nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.