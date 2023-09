La Notte dei Libri accende Cugnoli

Sabato 23 settembre dalle ore 21 è in programma La Notte dei Libri, evento che, giunto alla nona edizione, si svolgerà a Cugnoli. L’iniziativa gode del patrocicnio del Comune di Cugnoli. “La Notte dei Libri nasce dalla volontà di presentare un lavoro in breve tempo - spiega l'editore Alessio Masciulli - Molti autori, infatti, credono che sia necessario parlare anche un’ora per presentare uno scritto. Con questo format ho voluto dimostrare loro che è possibile presentare un libro in soli tre minuti”.

I partecipanti dovranno presentare i loro scritti in soli tre minuti riuscendo a coinvolgere pubblico e giuria. Obiettivo: colpire in breve tempo. 15 gli scrittori in gara che cercheranno di aggiudicarsi il primo posto, tutti Masciulli Edizioni per l’edizione 2023 de La Notte dei Libri. A decretare la terna vincitrice una giuria d’eccezione, tra i nomi anche l’attrice Franca Minnucci. Ogni giurato è chiamato singolarmente ad attribuire un punteggio al candidato considerando: originalità, dizione, espressività, empatia, messaggio di fondo, presenza scenica.

La serata vedrà sul palco l’editore Masciulli e la giornalista Virginia Chiavaroli, oltre alla presenza dell’onorevole Guerino Testa. Si alterneranno, alle presentazioni dei libri, momenti divertenti e il racconto del quarto Cammino letterario appena compiuto da Masciulli.

“È stato un viaggio meraviglioso che non vedo l’ora di raccontarvi festeggiando il mio rientro - ha detto Alessio Masciulli - Partire ha il gusto della scoperta, e per noi che non stiamo mai fermi, il quarto Cammino letterario ha racchiuso tutto lo spirito della casa editrice. Ho incontrato tante persone, scoperto luoghi meravigliosi e capito che nella vita, come nel lavoro, è importante andare avanti guardando al passato senza nostalgia, ma con la voglia di evolvere sempre. Di queste sensazioni e di molto altro voglio raccontare durante il prossimo evento firmato Masciulli Edizioni”.