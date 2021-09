"La notte dei boardgames" al Futuro Imperfetto 2.0

Prezzo non disponibile

Dungeon Store al circolo Arci Futuro imperfetto 2.0: inizia il 29 settembre, e si terrà ogni settimana sempre di mercoledì, "La notte dei boardgames". Dalle nuove uscite ai grandi classici. Per Gamer appassionati e per chi ha voglia di provare un gioco da tavolo per la prima volta.

Sarà obbligatorio presentare il Green Pass. Il Futuro Imperfetto 2.0 è il primo circolo ludico dell'Abruzzo, con oltre 400 giochi da tavolo. Live, cinema e musica allo stato puro sono tra le cose che caratterizzano questo locale, in un'atmosfera surreale che lo rende unico.

