“Innovazione digitale etica, gli effetti sull’individuo e la società”: convegno all’Aurum

Si chiama "Innovazione digitale etica. Gli effetti sull’individuo e la società" il convegno che si terrà a Pescara venerdì 13 maggio all'Aurum. L’iniziativa, che prenderà spunto dal libro “L’etica è donna” della dottoressa Nicoletta Iacobacci, è promossa dalla casa editrice “Edizioni Mondo Nuovo”, con il patrocinio del Comune di Pescara e si terrà nell’ambito dell’evento TedxPescaraSalon. All’incontro interverranno il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla cultura Maria Rita Carota, Nicoletta Iacobacci, PhD Etica e Tecnologie Emergenti e autrice del libro "L’Etica è donna", e Filippo Spiezia, digital storyteller. Modererà Paolo Ferri, giornalista ed operatore culturale.

Siamo in un periodo storico in cui le intelligenze artificiali e il progresso scientifico e tecnologico rendono indispensabile uno sguardo più inclusivo ed empatico. L’iniziativa pertanto muove dalla consapevolezza di quanto le nuove tecnologie abbiano bisogno di un aspetto più etico e come siano necessarie nuove ed evolute leggi per governarle. Un dibattito, quindi, finalizzato a promuovere una riflessione dando voce alle varie posizioni in campo, con particolare attenzione agli effetti del progresso tecnologico sulla coscienza collettiva.

Con il libro “L’etica è donna”, che verrà presentato nel corso dell’evento, la Iacobacci esamina proprio il tema dell’intelligenza artificiale e azzarda ad indicare una nuova condotta morale applicata alle tecnologie esponenziali. Inoltre fornirà al dibattito un contributo prezioso tramite i suoi studi che si focalizzano su etica e tecnologie emergenti puntando l’attenzione sulla necessità di sviluppare strumenti tecnico-scientifici che possano essere condivisi e utilizzati a livello individuale, sociale e politico. La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria sul sito di Eventibrite.