Neri Marcorè e altri artisti a Pescara contro la violenza sulle donne

Per la giornata contro la violenza sulle donne, l'assessorato alle politiche sociali promuove varie iniziative sul territorio. Giovedì 25 novembre ci sarà l'iniziativa d'informazione “Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, in piazza Sacro Cuore, dalle ore 9 alle ore 13, con la partecipazione degli studenti dell'Ipsaar De Cecco e del Panificio Giglio di Spoltore.

Sabato 27 novembre, alle ore 21 nello Spazio Matta a Pescara, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L'altra Opzione” tratto dal romanzo “Donne che parlano” di Miriam Toews e dal libero adattamento teatrale di Patrizia di Fulvio, a cura della compagnia L'Arte del Teatro.

Venerdì 3 dicembre, invece, racconterà la sua drammatica esperienza la scrittrice Valetina Mira presentando il libro “X”, edito da Fandango, alle ore 19.15 nella sede dell'associazione Ad Hoc Onlus, in via Caboto 65. Sabato 4 dicembre, alle ore 21 nell'Auditorium Cerulli Casa delle Arti in via Verrotti 42 a Pescara, sarà l'ospite d'onore Neri Marcorè a chiudere la rassegna con la serata evento dedicata alle donne: “Io non ci sto più”, a cura di Interno8. Conducono Paola De Simone, Luca Pompei e Tiziana di Tonno.

Per tutti gli eventi l'ingresso è gratuito con prenotazione e green pass. Info e prenotazioni: eventi@centroananke.it, 351/1055309.