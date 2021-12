Per trascorrere insieme il periodo delle vacanze invernali, RTI-musA, concessionaria dei servizi educativi dei musei che afferiscono alla DRM Abruzzo, propone "musAingioco", un ricco programma di appuntamenti per bambini e famiglie nei suggestivi spazi museali d'Abruzzo. Previste iniziative anche nel Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara: visite guidate, laboratori, atelier, giochi tematici e letture interattive.

Appuntamento domenica 2 gennaio con "Natale a Casa d’Annunzio" tra ricordi e poesie: visita-gioco per bambini dai 6 anni in su. Riviviamo la suggestiva atmosfera che animava le stanze della casa natale del poeta durante le festività natalizie attraverso la lettura di alcune poesie poco note che d’Annunzio dedicò al Natale e una divertente attività didattica in itinere. A cura della storica dell’arte Valeria Gambi di RT-musA. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: infomusa@musabc.it; 328/4591998.