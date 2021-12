Il Natale di Pescara è dedicato ai bambini con l'edizione Christmas del "We Love Fest"

Il Natale di Pescara è interamente dedicato ai bambini con l'edizione Christmas del "We Love Fest". Ieri, in occasione dell'apertura con "Future Ducks" alla Nave di Cascella, l’assessore comunale Alfredo Cremonese ha presentato il programma degli eventi, che andranno avanti fino al 6 gennaio: «Lo scopo è promuovere il marchio Pescara e attirare tante persone nella nostra città - ha detto - dando opportunità di divertimento ai più piccoli, con manifestazioni non solo nel centro cittadino ma anche in altri punti, tra cui Pescara Vecchia. Molto spazio stiamo ottenendo sui canali tv nazionali e questo conferma la bontà delle nostre iniziative. Ciò che non riusciremo a fare al chiuso lo faremo all’aperto, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid».

Il 31 dicembre vi sarà uno spettacolo di cabaret che fungerà da "apertura" della grande serata di San Silvestro sulle aree di risulta; a tale proposito, sono diversi i nomi importanti del panorama musicale che circolano circa i possibili protagonisti del concerto, ma l'amministrazione si riserva di ufficializzarlo solo nelle prossime ore.

Altri eventi importanti saranno quelli del 2 gennaio al Circus con Roberto Ciufoli, ex Premiata Ditta, rivolto al Natale dei bambini, e quello del 5 gennaio, sempre al Circus, quando saranno protagoniste Le Divas con l'orchestra sinfonica abruzzese: «In entrambi i casi - ha concluso Cremonese - faremo in modo di destinare una somma alla Chirurgia pediatrica Pescara perché, come sempre dico, quando ci divertiamo dobbiamo anche pensare a chi sta peggio di noi». Infine al palasport di via Rigopiano, sempre il 5 gennaio, ci sarà il presepe vivente storico.