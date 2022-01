Nadia Terranova presenta "Addio Fantasmi" al gruppo di lettura della Scuola Macondo

La scrittrice Nadia Terranova, nota anche per la sua rubrica "Sirene" su Vanity Fair in cui racconta storie di donne contemporanee, presenterà il romanzo "Addio Fantasmi" (Einaudi) venerdì 28 gennaio alle ore 19 nell'ambito del gruppo di lettura della Scuola Macondo - l'Officina delle Storie di Pescara. L'incontro, gratuito, si terrà su Zoom e, per ricevere il link che consentirà di partecipare, è necessario contattare il numero di telefono 370/3525381 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica scuolamacondo@gmail.com.

La trama racconta la storia di Ida che è appena sbarcata a Messina, la sua città natale, la stessa in cui è nata l'autrice: la madre l’ha richiamata in vista della ristrutturazione dell’appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, Ida sarà costretta a fare i conti con il trauma che l’ha segnata quando era soltanto una ragazzina. 23 anni prima, suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza di quell'uomo nella sua vita si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un’identità fondata sull’anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme. Specchiandosi nell’assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso ogni forma di desiderio.

Tuttavia, ora che la casa d’infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena: "Fra il tramonto e la cena, l’assenza di mio padre tornava a visitarmi. Aprivo il balcone sperando che il temporale filtrasse dai soffitti e squarciasse le crepe sul muro, supplicavo la tramontana di trasformarsi in uragano e rovesciare in terra l’orologio e le sedie, all’aria il letto, i cuscini, le lenzuola. "Non vuoi sapere che sono diventata grande, non ti interessa?", chiedevo, e nessuno rispondeva".

Nadia Terranova, che oggi vive a Roma, ha finora pubblicato per Einaudi "Gli anni al contrario" (2015) e "Addio fantasmi" (2018). Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra cui "Bruno il bambino che imparò a volare" (Orecchio Acerbo, 2012), "Casca il mondo" (Mondadori, 2016) e "Omero è stato qui" (Bompiani, 2019), nonché un saggio sulla letteratura per ragazzi, "Un’idea di infanzia" (ItaloSvevo, 2019).