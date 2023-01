Muulab. diventa champagneria ed entra nei Club des Princes De Venoge

Il ristorante Muulab. di via Silvio Pellico diventa champagneria ed entra tra gli esclusivi Club des Princes De Venoge. Che cosa significa? Ce lo spiega Davide Falone, che insieme al fratello Francesco è titolare del locale: "Grazie alla nostra carta degli Champagne e al nostro menù siamo stati selezionati da una delle più importanti maison di Champagne come ambasciatori e membri del loro club esclusivo. Essere un Club des Princes De Venoge è un riconoscimento importante e sarà nostro impegno dare ai nostri clienti la possibilità di degustare tutti i prodotti della linea Princes, anche quelli in tiratura limitata, in un'esperienza unica con abbinamenti dedicati ad un prezzo molto vantaggioso".

Martedì 24 gennaio si terrà una cerimonia apposita che si preannuncia già come un evento: uno dei funzionari di De Venoge, infatti, condurrà il rito d’ingresso di Muulab. all'interno dei Club. L'appuntamento sarà aperto al pubblico, e per partecipare è possibile prenotare al costo di 35 euro una carta esclusiva che includerà 4 calici (Rosè - Extra Brut - Blanc de Blanc - Blanc de Noirs) e il buffet al braccio delle specialità di Muulab.: "Questa tessera - aggiunge Falone - offrirà ai nostri clienti una scontistica dedicata ogni volta che verranno a mangiare da noi. In più, grazie al particolarissimo design che abbiamo pensato per lei, servirà anche a sciabolare!".

E sempre martedì 24 gennaio sarà possibile prenotare altresì per la cena: in quel caso si avrà la possibilità di occupare il tavolo già dall’aperitivo. Informazioni su www.muulab.it. "Il nostro ristorante - conclude Falone - da qualche anno è un punto di riferimento per la sua cucina di carne ricercata. Merito anche dello chef Francesco Falone. Entrare negli esclusivi Club des Princes De Venoge sarà un evento unico nel suo genere: ci siamo soltanto noi per la provincia di Pescara e, più in generale, per tutto l'Abruzzo. Vi invitiamo dunque a non mancare".