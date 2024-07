Musica e Parole nel Borgo: rassegna letteraria a Montesilvano colle

Giovedì 11 luglio Montesilvano colle accoglie il primo appuntamento della rassegna letteraria "Musica e Parole nel Borgo".

Si tratta della prima edizione, che celebrerà la sinergia tra letteratura e musica. L'iniziativa, promossa dal comune di Montesilvano e curata dall’Associazione Pro Loco Monti Silvani in collaborazione con l’associazione per la Libera Cultura in Abruzzo, mira a promuovere l'impegno culturale di autori locali e nazionali, valorizzando il territorio e la sua storia.

Il primo dei cinque appuntamenti in programma, prevede la presentazione di due opere di rilievo:

"Cronache dal lontano immenso" di Antonio Di Loreto, è un romanzo storico sulla vicenda degli abruzzesi che andarono a costruire la ferrovia Transiberiana, che sarà presentato dall'autore stesso insieme a Riccardo Condò, editore del romanzo. La discussione sarà moderata dalla giornalista Franca Terra.

"Donne Pioniere" di Anna Maria Pierdomenico, una raccolta di settanta storie vere, è un volume a metà tra un saggio e un vero e proprio prontuario delle figure femminili che hanno fatto la storia. Opera Finalista Sez. A Saggistica del Premio dell'Editoria Abruzzese 2021. Parteciperà con l’autrice, Paola Sardella, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Montesilvano. La discussione sarà moderata dallo scrittore e giornalista Andrea La Rovere.

A impreziosire la serata, le melodie dell'arpista Mari Lena, che con la sua musica arricchirà l'atmosfera della rassegna.

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà giovedì 25 luglio.