Al museo delle genti tornano i laboratori per bambini e per ragazzi del progetto "Aspettando la scuola"

Torna l'iniziativa della Fondazione genti d'Abruzzo "Aspettando la scuola", una serie di laboratori dedicati ai bambini e ragazzi dagli otto anni in su. I laboratori si terranno dal 5 al 9 settembre nel museo delle genti e riguarderanno tradizioni, arti, miti e leggende come spiega la direttrice Letizia Lizza:

“La Fondazione genti d’Abruzzo si pone, con l’organizzazione dei laboratori, due obiettivi fondamentali: quello di fornire un servizio alle famiglie, e più in generale alla comunità, e quello di creare un pubblico consapevole. Un’attività di formazione che affianca quella curriculare delle scuole e che contribuisce ad approfondire la conoscenza culturale del territorio. Delle sue bellezze e delle sue tradizioni”. E’ così, dunque, che i laboratori si trasformano in un vero e proprio corso per i piccoli professionisti. Il 5 settembre si comincia con “Quanto lavoro per gli archeologi”, il 6 settembre è la volta di “Abruzzo dai 1000 castelli”, seguito il 7 da “Abbazie tra affreschi e portali”, poi l’8 si lavorerà con “Miti e leggende delle nostre montagne” per concludere il 9 con “Occhio al trabocco: storie di pescatori”."

Il presidente della Fondazione Emilio Della Cagna ricorda che il compito della fondazione è anche quello di divulgare le attività laboratoriali con i ragazzi. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it o telefonare ai numeri 0854510026 (interni 1 e 2) oppure 3939374212.