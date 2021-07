Street Art protagonista al "Murap Festival"

Orario non disponibile

Quando Dal 30/07/2021 al 8/8/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il Murap Festival - Muri per l’Arte Pubblica è la rassegna dedicata all’arte urbana promossa da Fondazione Aria in collaborazione con il Comune di Pescara che si terrà dal 30 luglio all’8 agosto. Direttore artistico è Alessandro Sonsini.

Ericailcane e Bastardilla realizzeranno i loro animali umanizzati sulle facciate rivolte a mare degli 11 piloni dell’asse attrezzato compresi tra il ponte Risorgimento e il ponte D’Annunzio lungo la golena sud. Antonello Macs, invece, lavorerà nel quartiere Zanni, sulla parete lato monte di un edificio di proprietà dell’Ater, lungo via Tripodi. La quarta artista ospite è Alessandra Carloni, la cui opera verrà realizzata nel quartiere San Donato, sulla parete lato mare del Centro Polivalente Britti, di via Cesano.

«Insieme a Fondazione Aria abbiamo voluto costruire un percorso chiaro rispetto agli interventi di street art nella nostra città - ha affermato il sindaco Carlo Masci - Andremo a intervenire in tre luoghi coinvolgendo i quartieri e le persone che li abitano, perché la trasformazione del territorio passa attraverso l’ascolto dei cittadini che vivono quei territori e che devono sentirli propri. Da decenni i piloni dell’asse attrezzato sul lungofiume hanno modificato il nostro modo di vivere la città. Da una parte sono una preziosa risorsa agevolando la fluidità della viabilità. Dall’altra parte sono una ferita inferta alla città, che impedisce la vista di uno dei simboli monumentali della città, il Bagno Borbonico. Questo intervento ci permette di ricucire questa dicotomia e di aprire una riflessione sugli spazi pubblici».

Oltre alle opere live, martedì 3 agosto alle 18,30 è prevista, sul lungofiume dei Poeti di fronte al Bagno Borbonico, la tavola rotonda “Dalla Street Art del '900 al Muralismo Urbano Contemporaneo”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Carlo Masci, di Ottorino La Rocca, presidente Fondazione Aria e di Adelchi Sulpizio, assessore alle politiche sociali, interverranno Fabiola Naldi, storica dell’arte, critica e curatrice, professoressa associata nell’università di Bologna; Simone Pallotta, curatore di arte pubblica e urbana e fondatore di Walls associazione per l’arte contemporanea nel tessuto urbano; Rosaria Mencarelli storica dell’arte e sovrintendente Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara; Curcio Cicala, esperto in diritto di proprietà e diritto intellettuale nell’ambito del muralismo urbano contemporaneo. La tavola sarà introdotta da Sonsini.