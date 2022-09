Le auto storiche della polizia in mostra a piazza Salotto [FOTO]

È piaciuto molto ai pescaresi l'evento solidale organizzato dal Moto Club della polizia di stato - delegazione Abruzzo-Pescara, che oggi pomeriggio ha stazionato a piazza Salotto, in occasione del Festival Dannunziano, con un'esposizione di auto e moto della polizia.

È intervenuta una rappresentanza di alcune articolazioni della questura, del reparto volo, della polstrada e della scuola per il controllo del territorio, che ha contribuito con la storica Alfa Giulietta, vettura a dir poco mitica per tante generazioni di appassionati. In piazza era presente anche il responsabile del Moto Club, Loris Chiavaroli. Non sono mancati momenti di test drive e appositi stand per fornire al pubblico nozioni sulla sicurezza stradale.

Il motoraduno porta il nome di "La moto dannunziana" e prevede un giro per le vie della nostra città questa sera, 3 settembre, a partire dalle ore 20,30. Nella giornata di domani, 4 settembre, è invece in programma una gita sulla costa dei trabocchi.