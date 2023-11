A Montesilvano la quindicesima edizione del Premio Nassiriya

Sabato 11 novembre a Montesilvano si svolgerà la cerimonia della quindicesima edizione del Premio Nassiriya, istituito dalla Città di Montesilvano nel 2008, in occasione del quinto anniversario del tragico attentato in Iraq, che il 12 novembre 2003 provocò 28 morti, di cui 19 italiani, e il ferimento di oltre 50 persone.

Anche quest’anno saranno due le tipologie di premio conferite: tre riconoscimenti rappresentanti un’Aquila per personaggi illustri che si sono particolarmente distinti nel corso della loro carriera o in occasioni determinanti per il mantenimento e il conseguimento della pace e della sicurezza in scenari nazionali o internazionali. Quest’anno i destinatari delle tre Aquile sono Antonio Grande, Federica Angeli e Gianluca Del Forno.

Antonio Grande è Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Vice Consigliere Ministeriale e Coordinatore di attività del Gruppo D.V.I.-Polizia Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, protagonista medico legale di innumerevoli indagini, tra cui le operazioni di identificazione di vittime di mass disaster sia in Italia che all’estero, che lo hanno visto impegnato sin dal 1996.

Federica Angeli è una giornalista di cronaca nera e giudiziaria per il quotidiano la Repubblica, è nota per le sue inchieste sulla mafia romana, in particolare quella attiva a Ostia. Proprio per le sue inchieste vive sotto scorta dal 17 luglio 2013. Gianluca Del Forno, nato a Sulmona e residente a Montesilvano, ha svolto numerose missioni di pace come primo graduato nel corpo degli alpini in Kosovo, in Libia, in Libano e in Afghanistan.

Nella seconda parte della cerimonia verranno consegnati dei riconoscimenti a uomini e donne delle forze dell’ordine e di soccorso del nostro territorio, che nel corso dell’ultimo anno hanno condotto operazioni particolari mostrando coraggio, impegno e professionalità e grande senso del dovere.