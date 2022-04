Florovivaismo e giardinaggio in vetrina a “Montesilvano Expo Giardino”

Torna “Montesilvano Expo Giardino”. Appuntamento sul lungomare di Montesilvano con la mostra-mercato di primavera dedicata al florovivaismo, al giardinaggio, all’arredamento da giardino e all’erboristeria, quest’anno alla sua seconda edizione. Dopo il successo dell’anno scorso, la manifestazione si terrà per due giorni, nel weekend del 7 e dell’8 maggio, e sarà molto più grande e ricca: la fiera, infatti, si svilupperà sul lungomare da via Verga fino a viale Europa, e sarà aperta dalle ore 14 alle ore 22 del sabato e dalle ore 9 alle ore 20 di domenica. Ingresso libero, nel rispetto delle normative vigenti anti Covid.

Un fine settimana, dunque, che vuole essere un anticipo d’estate, due giorni durante i quali chi deciderà di venire a passeggio nella nostra città troverà qualcosa in più del solito, uno scenario bello, colorato e che introduce all’estate che sta arrivando. Sarà possibile trovare un ampissimo ventaglio di prodotti, idee e tendenze per decorare, arredare e colorare giardini, terrazzi e davanzali, per abbellire gli ambienti e migliorare la qualità del vivere. Ma, soprattutto, sarà protagonista un grandissimo assortimento floreale: peonie, rose, ortensie, gerani, ma anche piante per bordure e rocciati, rampicanti, aromatiche, piante cactacee ed orchidee per interni.