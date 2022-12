"Moda in passerella", defilè al Centro Ibisco di Città Sant'Angelo

Torna "Moda in passerella" al Centro Ibisco di Città Sant'Angelo domenica 4 dicembre, ingresso libero per tutti. Il tema della sfilata è "Aspettando il Natale" con alcune proposte per le imminenti festività di fine anno. A presentare la manifestazione sarà la giornalista televisiva Simona Di Felice, mentre protagoniste in passerella saranno alcune delle ragazze ammirate nell'ultima stagione di Miss Adriatico come la vincitrice nazionale Francesca Sicignano, la detentrice del titolo regionale Silvia Severo e altre collaudate interpreti della passerella come Carlotta Navarra, Nadia Zito e Maria Sarr.

Dai vestiti eleganti fino all'intimo, per passare attraverso alcune collezioni sportive della Pescara Calcio e i capi della satilista abruzzese Siria Scorrano. Tra un'uscita e l'altra si esibiranno alcuni cantanti del Festival della Melodia come Maurizio Tocco, Silvia Chiulli e Giuliana Marinelli. Durante lo spettacolo sarà inoltre premiato il barzellettiere Valerio Basilavecchia come cabarettista dell'anno. A dare il saluto delle istituzioni saranno l'onorevole Guerino Testa e il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis.