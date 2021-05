A Montesilvano la sfilata di "Miss & Mister Dog"

Torna a Montesilvano l'appuntamento con "Miss & Mister Dog", una simpatica sfilata di cagnolini che aprirà ufficilamente gli appuntamenti estivi del Parco della Libertà. Saranno una ventina gli esemplari delle diverse razze selezionati dai collaboratori del Dog Village per animare una giornata che si aprirà con l'esibizione delle unità cinofile della polizia di stato.

La sfilata sarà presentata da Paolo Minnucci con le iscrizioni gratuite che si chiuderanno solo qualche istante prima dell'inizio della manifestazione, ripresa in diretta on line e su alcune emittenti televisive regionali:

"Ricominciamo in sicurezza e in punta di piedi - dice Carmelita Bellini, una delle promotrici dell'evento - Tempo permettendo trascorreremo qualche ora in compagnia dei nostri cari amici a 4 zampe omaggiandoli al termine di tanti bei ricordi delle aziende che hanno collaborato".