‘Miss Adriatico 2021’, prima tappa al Mc Donald’s ex Guerino

Prende il via martedì 29 giugno da Pescara ‘Miss Adriatico 2021’, kermesse arrivata alla 45esima edizione e che quest’anno gode anche del patrocinio del consiglio regionale. Saranno quattordici le serate che si svolgeranno in tutto l’Abruzzo a caccia della più bella della costa dell’Adriatico, che verrà incoronata a fine agosto nell’ultima tappa che, come da tradizione, si svolgerà a Caramanico Terme, in piazza Garibaldi.

Quest’anno ci sarà anche la sezione ‘Miss Curvy’ per sottolineare come la bellezza di una donna non dipenda esclusivamente da una taglia 40. Organizzata da Paolo Minnucci, la manifestazione sarà condotta da Bruno Barteloni. La vincitrice uscente è Chiara Di Cintio. Il debutto della prima tappa di Miss Adriatico 2021 è prevista per martedì 29 giugno, alle 21.30, nei locali dell’ex Guerino, oggi Mc Donald’s, sulla riviera nord di Pescara.

