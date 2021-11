Michele Spaccarotella presenta “Il piacere digitale” a Piatti

Sabato 13 novembre a 'Piatti', a Pescara, si terrà la presentazione del libro "Il Piacere Digitale" edizioni Giunti) del dottor Michele Spaccarotella, psicoterapeuta. L'incontro sarà condotto dal dottor Davide Silvestri, psicosessuologo, e dalla giornalista Marina Moretti. Ingresso libero, sarà richiesto il green pass.

L'avvento dell'era digitale ha profondamente modificato il nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni e la sessualità. Il volume tratta tutti quei temi nei quali possiamo imbatterci ogni volta che accendiamo uno smartphone: selfie, like, app per incontri, ghosting, haters, sexting, porno, social network e molto altro ancora.

Nella moderna società dell'homo digitans, il "piacere digitale" non è qualcosa di scontato ma va conquistato, perché la comodità e l'utilità del mezzo tecnologico possono dare molte opportunità, ma anche generare degli squilibri nel rapporto con la realtà che ci circonda. Ricco di curiosità su app, notizie, film e serie tv sul mondo social, questo libro rappresenta una lettura interessante e stimolante, ma anche uno spazio di riflessione e aiuto per comprendere in che modo possiamo cercare di vivere al meglio il piacere in questo mondo iperconnesso.