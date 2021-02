Michele Manigrasso parla dei paesaggi costieri italiani in un incontro su YouTube

Si chiama "Terre di confine apparente: paesaggi costieri italiani nello scenario dei cambiamenti climatici" l'incontro con l'architetto Michele Manigrasso, direttore dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani di Legambiente, che sarà possibile seguire nella mattinata di mercoledì 17 febbraio sul canale YouTube di Italia Nostra.

Come spiega una nota, "I paesaggi costieri italiani, già pesantemente modificati dall’uomo, subiscono ora anche lo stress dei cambiamenti climatici, in uno scenario di profonda incertezza. Occorrono nuovi strumenti interdisciplinari per volgere la sfida del clima in opportunità; per aumentare sicurezza e qualità dei territori, aprendo anche occasioni a un lavoro sempre più fragile nello scenario attuale".