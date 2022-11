Il teatro Madonna del Rosario ricorda Roberto Falone con un Memorial

A circa un anno e mezzo dalla sua morte, avvenuta nel giugno 2021 a 70 anni, il noto operatore culturale e organizzatore di eventi Roberto Falone verrà ricordato con un "Memorial" domenica 13 novembre al teatro Madonna del Rosario, che era ormai la sua "casa" in quanto, sin dal 2016, l'uomo ricopriva l’incarico di direttore artistico della struttura, dopo aver raccolto la sfida lanciata da Don Rodolfo Soccio di far rinascere il vecchio auditorium abbandonato di via Cavour.

Grande appassionato di blues, Falone era attivo anche in ambito teatrale e per tanto tempo aveva allestito il cartellone degli appuntamenti estivi ai Gesuiti. Purtroppo, in una mattina di inizio estate, lo ha colto un'emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo: nel giro di sole 24 ore, infatti, il 70enne è venuto a mancare. Lo hanno pianto in tanti: dall'ex sindaco D'Alfonso all'attuale primo cittadino Masci, passando per 'Nduccio, il maestro Angelo Valori e altri ancora. Recentemente il consigliere regionale Antonio Blasioli aveva lanciato una petizione per chiedere di conferirgli il Ciattè d'Oro alla memoria.